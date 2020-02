Piccolo aereo cade a Carlentini, due morti: il video del luogo della tragedia

Incidente aereo questa mattina in contrada Cannellazza nella zona di Carlentini. Un ultraleggero di una scuola di volo di Catania con a bordo due persone è precipitato e dopo essersi schiantato il velivolo ha preso fuoco: morti l'istruttore e un giovane allievo.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che stanno provando a ricostruire le cause dell’incidente. Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi delle due vittime, come riferiscono i vigili del fuoco.

Aereo precipitato a Carlentini, le foto della tragedia Il luogo della tragedia Il piccolo aereo dopo lo schianto Sul posto la polizia e i vigili del fuoco Due persone sono morte Un momento dei rilevamenti Transennata l’area dove è avvenuta la tragedia Morti un istruttore e il suo allievo

