Precipita un piccolo aereo, tragedia a Carlentini: morti istruttore e allievo

Tragedia in provincia di Siracusa. Un piccolo aereo, un Tecnam P2002, è precipitato e nello schianto ha preso fuoco. Le due persone che erano a bordo, un istruttore esperto e un giovane allievo, sono morte.

L'incidente è avvenuto in contrada Ortonuovo a Carlentini. Sul posto la polizia, con personale della squadra mobile della Questura di Siracusa, e vigili del fuoco.

Era decollato per un volo di addestramento dall'aeroclub di Catania. Stavano sorvolando la campagna del Siracusano quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso quota ed è precipitato, schiantandosi al suolo. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

Aereo precipitato a Carlentini, le foto della tragedia Il luogo della tragedia Il piccolo aereo dopo lo schianto Sul posto la polizia e i vigili del fuoco Due persone sono morte Un momento dei rilevamenti Transennata l’area dove è avvenuta la tragedia Morti un istruttore e il suo allievo

© Riproduzione riservata