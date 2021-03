Covid, il Circolo Canottieri Ortigia mette a disposizione il palazzetto dello sport per le vaccinazioni

Il Circolo canottieri Ortigia ha deciso di scendere in campo per aiutare nell'accellerazione della campagna vaccinale anti-Covid. Considerata la necessità generale di individuare di spazi idonei per la somministrazione del vaccino ai cittadini, si è resa disponibile a dare il proprio contributo. La società gestisce a titolo provvisorio la Cittadella dello Sport e, in particolare, il palazzetto dello Sport denominato "Pala Lo Bello", impianto dotato di diversi ingressi ed uscite, rampe idonee all’accesso di ambulanze o portatori di handicap. "In più - fanno sapere dalla società -, all’interno del palazzetto, oltre agli open space, sono presenti sale e servizi utili all'allestimento di un hub vaccinale".

"Il Circolo Canottieri Ortigia, dunque, previa verifica tecnica da parte delle autorità competenti e previo parere positivo del Sindaco, degli assessori e dei dirigenti competenti, ha deciso - continua la nota - di proporre ufficialmente l’utilizzo del Palazzetto dello Sport “Pala Lo Bello”, quale struttura utilizzabile – in aggiunta alle esistenti – per la somministrazione del vaccino anti Covid".

La proposta è stata già inviata, attraverso una lettera ufficiale, all'Asp di Siracusa, al Sindaco, all'assessore allo Sport e al dirigente delle politiche dello Sport del Comune di Siracusa.

