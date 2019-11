L'Ortigia Siracusa domani a Brescia: "Squadra forte, partita da vivere come una festa"

L'Ortigia Siracusa è pronta ad affrontare domani, alle 15, il Brescia, quarta a tre punti di distacco dagli aretusei e a uno dalla Sport Management che domani sarà impegnata contro la corazzata Recco. La squadra di Stefano Piccardo cercherà di difendere il secondo posto in classifica contro i lombardi da anni vice-campioni d'Italia e con una rosa ricca di campioni del mondo (Figari, Del Lungo, Christian Presciutti).

"Brescia per me è una casa, ci ho giocato 4 anni, vincendo una coppa e disputando finali scudetto - ha dichiarato l'ex Christian Napolitano -. Ma mi ha fatto anche male, perché alla fine del quarto anno sono stato messo da parte e ho pensato di smettere. Ma questi sono dettagli ormai. Sarà una bella sfida, perché noi siamo al secondo posto e affrontiamo una squadra forte e affermata che proverà a vincere per risalire in classifica. Brescia è una formazione di grande livello, con tre campioni del mondo e giovani molto interessanti come Alesiani e Cannella, ma noi ce la giocheremo fino alla fine. Giocare queste partite per me è sempre bello - ha concluso -, perché il livello si alza e questo personalmente mi esalta".

Della forza del Brescia parla anche l'altro ex, Valentino Gallo: "Piccardo è un allenatore molto esperto e sa bene che noi non siamo una squadra abituata, come mentalità, a stare a questi livelli, a trovarsi così in alto in classifica, dunque - dichiara - vuole evitare che ci sia troppa tensione per questo match, perché ci giochiamo il secondo posto in solitaria, un risultato storico per l'Ortigia. Per questo, secondo me, ha parlato di vivere questa gara come una festa. Per noi la partita non deve essere un motivo di pressione: loro sono una squadra che sta a certi livelli da dieci anni, però ce la giochiamo a viso aperto. Credo che queste siano le partite più belle da giocare. E ce le dobbiamo godere con il sorriso".

© Riproduzione riservata