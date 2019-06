Tennis, Wimbledon: il siciliano Caruso supera le qualificazioni

Buone notizie per il tennis siciliano. Salvatore Caruso ha superato le qualificazioni e, per la prima volta in carriera, ha conquistato un posto nel tabellone principale del singolare maschile di Wimbledon, terzo Slam della stagione, al via lunedì sui campi in erba di Londra.

Oggi, sui prati di Roehampton, il 26enne di Avola, numero 18 del seeding cadetto e 125 del mondo, ha superato per 6-3 6-2 6-1 il canadese Brayden Schnur, ottava testa di serie delle qualificazioni e numero 114 del ranking Atp. Per il tennista siciliano è la seconda qualificazione consecutiva al tabellone prinicpale di un Major, dopo quella centrata al Roland Garros, dove si è spinto fino al terzo turno, prima di arrendersi di fronte a Novak Djokovic.

Con Caruso, in attesa della fine del match di ultimo turno delle "quali" con Andrea Arnaboldi in campo, salgono a otto gli italiani nel main draw degli "Championships": già ammessi di diritto Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Lorenzo Sonego, Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi.

