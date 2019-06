Tennis, torneo "Grass Court Championships": il siciliano Caruso supera le qualificazioni

Salvatore Caruso ha superato le qualificazioni del "Libema Open - Grass Court Championships", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro in corso sui campi in erba di s-'Hertogenbosch, in Olanda.

Si tratta di uno dei due appuntamenti (l'altro è Stoccarda) che inaugurano la stagione del tennis sui prati. Il 26enne siciliano di Avola, numero 147 del ranking mondiale, nel match che valeva un posto nel main draw ha superato per 6-3 3-6 6-3 lo statunitense Marcos Giron, numero 161 Atp. ITALPRESS

