Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa vince e si avvicina alla Final Six

Ancora una vittoria per l'Ortigia Siracusa che si avvicina sempre più alla Final Six. Partita combattuta per gli uomini di Piccardo che espugnano la piscina di Bogliasco con un 11-8 al termine di una partita molto dura e nervosa.

La gara è equilibrata fino a metà gara quando l'Ortigia riesce ad andare avanti di due gol grazie a rimane avanti di Espanõl Lifante (4 gol per lui oggi).

Il Bogliasco, ferito, riesce a reagire e pervenire al pareggio sul 7 a 7 in un minuto e mezzo. Una rimonta che, però, non deconcentra i siciliani che, nell'ultima frazione, con gli uomini contati, a causa delle espulsioni, non molla e centra l'allungo decisivo che fissa il punteggio sull'11-8 finale.

"Una partita durissima, difficilissima. Devo dire che siamo andati molto bene sotto l'aspetto mentale", ha dichiarato nel dopo gara il tecnico dell'Ortigia, Stefano Piccardo.

"Abbiamo tenuto, l'abbiamo vinta due volte questa partita. Sul 7-4 ci sono state un paio di decisioni che non ho ancora capito - ha ammesso -, ma in ogni caso noi abbiamo sbagliato qualcosa, eravamo lunghi e abbiamo preso due gol evitabili. Poi il peggio è arrivato dopo, con le espulsioni di Napolitano e l'uscita di Jelaca e infine, nel quarto tempo, con quelle di Abela e Cassia".

"Ma siamo stati bravi, dopo il momento difficile siamo rientrati subito in partita. Questa - conclude - è una vittoria fondamentale, ora potremo lavorare per giocare al meglio la prossima importantissima sfida con il Posillipo".

