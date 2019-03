Pallanuoto, Coppa Italia: l'Ortigia Siracusa chiude al quarto posto

L'Ortigia Siracusa chiude con il quarto posto la Final Eight di Coppa Italia. Il team di Stefano Piccardo cerca di reggere l'urto di uno Sport Management brillante e voglioso di riscattare la bruciante sconfitta di ieri con il Brescia.

I lombardi nuotano bene e sono rapidi e aggressivi, pressando alto e mettendo in difficoltà l'Ortigia, che spesso fatica a ripartire.

Nonostante un ottimo Espanol Lifante, 4 gol per lui, l'Ortigia alla fine non riesce a frenare la foga dello Sport Management, che controlla la partita e porta a casa la vittoria. Per i biancoverdi comunque un ottimo quarto posto e un altro traguardo storico raggiunto.

