Carenza di medici, il bando dell'Asp di Siracusa fa ben sperare: già centinaia le domande presentate

Nella prima settimana di pubblicazione degli avvisi aperti dell’Asp di Siracusa per dirigenti di tutte le branche dell’area medica e chirurgica sono arrivate 207 istanze di partecipazione sia per l’avviso a tempo determinato sia libero professionale, sia da parte di specialisti sia di neo laureati specializzandi. Nelle prossime ore ci sarà la convocazione per il colloquio, a seguito della verifica cartacea dei requisiti, e l’eventuale affidamento dell’incarico, in ordine di arrivo, come previsto nei bandi, compatibilmente, secondo le discipline, con il fabbisogno aziendale.

«Siamo estremamente soddisfatti del riscontro immediato che abbiamo avuto in appena una settimana - dice il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone - ed altre istanze sono certo arriveranno, considerato che questi avvisi sono aperti sino al 31 dicembre prossimo e, pertanto, con cadenza periodica, analizzeremo tutte quelle che perverranno per colmare le carenze esistenti. Metteremo in atto tutte le misure possibili per incrementare la dotazione organica sia nell’area medica che nell’area non medica del comparto e anche nell’area tecnico-amministrativa. Entro il mese di febbraio prevediamo di pubblicare un grande bando a tempo indeterminato per tutte le figure della dirigenza e del comparto per colmare tutte le carenze di personale di questa azienda - aggiunge - Mi preme anticipare questa notizia perché coloro che stanno partecipando agli attuali avvisi aperti a tempo determinato, celeri nell’attuazione, devono conoscere anche le prospettive di futuro che possono avere in questa azienda e, quindi, potere scegliere tranquillamente di venire da noi con la garanzia che potranno trovare stabilità occupazionale per il futuro. Infine, un’ultima rassicurazione la rivolgo ai giovani laureati e specializzandi che decidono di partecipare ma che non hanno ovviamente ancora esperienza: nell’espletamento dell’incarico non saranno mai lasciati soli e saranno affiancati da personale strutturato e con esperienza».