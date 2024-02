L'Asp di Siracusa cerca medici specialisti: ecco come candidarsi

Tempi azzerati, con l’accoglimento delle istanze in ordine di arrivo, per l’assunzione immediata a tempo determinato all’Asp di Siracusa di medici di tutte le discipline specialistiche. Il nuovo commissario straordinario dell’azienda Alessandro Caltagirone ha disposto la pubblicazione in via straordinaria di un avviso aperto, consultabile nella sezione 'Bandi di concorso su www.asp.sr.it, per invitare a partecipare tutti i medici disponibili ed in possesso dei requisiti in modo da affrontare la carenza di personale medico.

Un secondo avviso aperto è destinato al conferimento di incarichi libero professionali in tutte le aree specialistiche anche per medici in pensione. Un terzo avviso straordinario aperto è dedicato al conferimento di incarichi libero professionali a personale medico da destinare ai servizi di emergenza-urgenza degli ospedali in possesso di specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e urgenza o, in alternativa, diploma di specializzazione in discipline equipollenti o affini alla medicina interna o chirurgia generale, o che abbiano esperienza di almeno tre mesi nell’ambito della continuità assistenziale, o in possesso di attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di medico dell’emergenza sanitaria territoriale.