Lentini, assalto dei vandali nella sede della Cgil: ora è allarme sicurezza

A distanza di soli due mesi i vandali tornano all'attacco nei locali della sede della Cgil di Lentini, in provincia di Siracusa. Il raid sarebbe avvenuto nella notte: "E' ancora in corso l’inventario ma nella sede non c’erano né soldi né materiale di particolare valore - dice Roberto Alosi, segretario generale della Cgil provinciale - . Non sono certo i danni materiali a indisporre, quanto l’azione devastatrice di un luogo punto di riferimento non solo sindacale, ma anche sociale. Non è accettabile che ancora sia stata presa di mira una sede a cui si rivolgono quotidianamente lavoratori, pensionati, anziani, poveri, disoccupati, giovani. Non intendo fare alcun parallelismo - prosegue - ma dopo quanto accaduto alla Chiesa del Cristo Re, dove malviventi oltre a devastare i locali di Caritas e Scout, si son portati via derrate alimentari attrezzature , ritengo che sul territorio lentinese necessiti non solo un maggior controllo ma anche più incisivi metodi di sensibilizzazione verso la cultura del rispetto sociale, della legalità, del vivere civile. Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. Condanniamo fermamente tali azioni e ci uniamo per ripristinare la fiducia e la solidarietà che caratterizzano il nostro tessuto sociale".