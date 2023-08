Furto di generi alimentari nella sede di Caritas e Agesci a Lentini

Maxi furto di derrate alimentari, la notte tra sabato e domenica, nella sede della Caritas e dell'Agesci "Lentini 2" della Chiesa Cristo Re di Lentini. L’ingente razzia di generi alimentari destinate alle famiglie in difficoltà della parrocchia. A denunciare il furto ai carabinieri è stato il parroco don Marco Scolla, oggi, quando i capi scout e i responsabili della Caritas si sono recati nelle rispettive sedi per organizzare il servizio.

I ladri, secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato una porta si sono introdotti, tramite una finestra, all' interno delle due sedi è si sono impossessati dei generi alimentari e delle attrezzature che utilizzano i ragazzi degli scout. In particolare si sono impossessati del gruppo elettrogeno, di tende e di attrezzature da campo. Arraffato il bottino sono fuggiti.

"Hanno portato via parecchia roba e per questo motivo – ha detto don Marco Scolla, parroco della Chiesa Cristo Re– siamo molto dispiaciuti e amareggiati. Rubare un quantitativo così grande di alimenti destinati alle persone che hanno bisogno è veramente grave e ci riempie di tristezza. Poi rubare l' attrezzatura degli scout è stato veramente grave. Non era mai successo. Considerato l’ingente quantitativo sottratto dal magazzino, posso dire che si è andati veramente oltre. Dobbiamo fare l’inventario dei beni che allegheremo alla denuncia alle forze dell' ordine, alla diocesi e al Banco Alimentare".