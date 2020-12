Forza Italia in crisi a Siracusa, il dimissionario Alicata riferirà a Miccichè

Sulla crisi apertasi in Forza Italia in provincia di Siracusa, il dimissionario coordinatore, il senatore Bruno Alicata, riferirà al Commissario regionale, Gianfranco Miccichè, sulla frattura apertasi negli 'azzurrI'.

Due sindaci in carica, Noto e Mellili, i commissari della zona nord e zona Sud, nonchè gli ex consiglieri comunali di Siracusa, hanno espresso solidarietà ad Alicata, invitandolo a tornare sui suoi passi.

"Non posso che ringraziare, in relazione all’invito rivoltomi a riconsiderare la decisione di lasciare la guida provinciale di Forza Italia, amici e dirigenti del partito che hanno inteso manifestare la loro vicinanza, comprendendo il momento di disagio e di stanchezza che, a volte, può avere il sopravvento su passioni e sentimenti, senza mai tuttavia scalfire collaudati rapporti di stima e disinteressata amicizia, nonostante i sempre desti, e sempre vinti comunque, avvelenatori di pozzi e seminatori seriali di zizzanie - scrive il senatore Alicata - In un prossimo e doveroso incontro col Commissario Regionale del partito avrò cura di illustrargli, de visu, i motivi di una difficile scelta".

© Riproduzione riservata