Forza Italia, si dimette il commissario di Siracusa Alicata

Punti di vista diversi nel modo di gestire Forza Italia a Siracusa. Così il commissario provinciale del partito, il senatore Bruno Alicata, ha deciso di lasciare l'incarico, ma non gli azzurri.

"Nelle scorse ore ho trasmesso al Commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, le mie dimissioni da responsabile provinciale del partito - ha detto Alicata - Ragioni personali e familiari, ma anche modi diversi di intendere la politica, le persone e le vicende della vita, hanno imposto tale irrinunciabile decisione, avendo ben chiaro, comunque, il senso di gratitudine per le straordinarie esperienze vissute grazie a Forza Italia". Alicata, già senatore della Repubblica per due legislature, interpellato dall’Italpress ha precisato che "non lascerà il partito di Berlusconi".

