Corruzione, torna in carica il sindaco di Melilli Giuseppe Carta

Il Tribunale di Siracusa ha revocato il divieto di dimora a Melilli (Siracusa) del sindaco Giuseppe Carta che torna a ricoprire la sua carica.

Il primo cittadino è attualmente sotto processo in relazione ad un presunto giro di appalti pilotati per favorire imprenditori amici. Nell’inchiesta della Procura di Siracusa, denominata '"muddica", per cui nel febbraio del 2019 Carta fu arrestato, rimasero coinvolte altre 8 persone, tra cui l’ex vicesindaco di Melilli, l’attuale sindaco di Francofonte, all’epoca dei fatti dirigente del Comune di Melilli ed imprenditori.

Le indagini della polizia di Siracusa hanno riguardato gli interventi per il verde pubblico, la segnaletica stradale ed il trasporto pubblico riservato agli studenti, per la cui assegnazione non sarebbero state indette le gare d’appalto. "Adesso è arrivato il momento di andare avanti, lo devo alla mia gente, alla mia famiglia, alla mia città . Torno a Melilli, ritorno a casa, un’altra volta al mio posto" ha commentato il sindaco.

