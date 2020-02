Chiusura della Sp 19 Noto-Pachino, il sindaco Bonfanti contatta l'assessore Falcone

Contatto telefonico, questa mattina, tra il sindaco Corrado Bonfanti e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone per discutere della chiusura della Sp 19 Noto-Pachino e di possibili soluzioni per provocare meno disagi possibili ai cittadini della zona sud della provincia.

Il primo cittadino netino ha preteso e ottenuto la presenza dell’assessore Falcone per un sopralluogo nei punti (che ricadono in territorio netino) dove la Sp 19 è stata interrotta per realizzare i lavori di completamento della bretella autostradale che la collega allo svincolo di Noto.

Sopralluogo che avverrà domani mattina, per una verifica dei luoghi ed eventuali soluzioni da portare avanti per evitare che i cittadini che risiedono tra Marzamemi, San Lorenzo, Pachino e Portopalo subiscano disagi con seri rischi per la loro salute e per non danneggiare oltremodo le imprese del territorio.

