Viabilità, riapre la provinciale Noto-Pachino

Ancora pochi giorni e riaprirà al traffico la Sp19 Noto-Pachino. Ad annunciarlo il sindaco Corrado Bonfanti dopo le rassicurazioni ricevute dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. I due hanno effettuato diversi sopralluoghi da fine febbraio, mese in cui venne chiusa ed adesso c'è il via libera per la riapertura che avverrà giovedì 30 aprile.

“Si tratta di un risultato strepitoso, consentito grazie alla costante attività di monitoraggio da parte dell’assessore Marco Falcone - ha dichiarato il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti - e dalla sua determinazione nel portare a conclusione gli interventi sulle infrastrutture che stanno disegnando una nuova Sicilia, sicuramente più accessibile".

"Aspettiamo la riapertura totale della bretella per arricchire la viabilità della zona sud della provincia di Siracusa con un’asse viario importante - ha concluso - sia per chi vi risiede e vi lavora, sia per i flussi turistici".

