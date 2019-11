Siracusa resta senza consiglio comunale, in carica solo sindaco e assessori

Siracusa, per i prossimi 3 anni e mezzo, sarà governata soltanto da sindaco e assessori: non c'è più il consiglio comunale. L'assemblea cittadina, con 11 no, 5 sì e un astenuto ha bocciato il bilancio consuntivo 2018 decretando, a distanza di poco più di un anno e mezzo, il proprio scioglimento.

Adesso si attende, da parte della Regione, la nomina di un commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane e per svolgere le funzioni dell'assemblea cittadina. Saranno mesi caldi, dunque, per la giunta che, come riporta Gaspare Urso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, dovrà riuscire a reggere al caos politico che si è creato e allo sfaldamento della debole maggioranza nata dalle elezioni.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE