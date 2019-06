Il sindaco di Siracusa illustra un anno di attività: finanziati progetti per 9 milioni

Quasi 9 milioni di euro di progetti già finanziati e poco meno di tre milioni che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. A un anno esatto dall'insediamento, il sindaco Francesco Italia, affiancato dagli assessori Fabio Granata, Fabio Moschella e Giusy Genovesi e dal capo di gabinetto Michelangelo Giansiracusa, ha voluto tracciare il quadro dei progetti per i quali il Vermexio ha già ottenuto i finanziamenti e annunciare quelli che sono solo in attesa delle risorse. Complessivamente di parla di opere progettate per poco più di 12 milioni di euro dei quali 8 milioni 854 mila euro già finanziati.

"Sono tutti fondi chiesti e ottenuti da questa amministrazione - ha voluto sottolineare il sindaco - e ritengo sia un aspetto fondamentale in un momento in cui molti enti locali fanno i conti con la carenza di risorse e alcuni sono in default o in gravissime condizioni economiche".

A fare la parte del leone tra i progetti finanziati c'è un intervento di Social housing in contrada Longarini a Cassibile, con un investimento di 7 milioni di euro che vede una partnership tra pubblico e privato, saranno realizzati 32 alloggi sociali ma anche servizi come un parco attrezzato, atelier dei piccoli, biblioteca, cucina e lavanderia comune e ancora opere di urbanizzazione. Tra gli interventi che hanno già ottenuto le risorse anche il progetto "La tela di Aracne", che vedrà la riqualificazione, con una spesa di 836 mila euro, di un immobile in via Bainsizza per creare un laboratorio artigianale destinato a soggetti in difficoltà; interventi per migliorare e monitorare la gestione del fenomeno migratorio con una spesa di 603 mila euro; le indagini geognostiche per il completamento del canale di gronda per 332 mila euro.

"Sono somme fondamentali - ha spiegato Italia - perché queste indagini sono fondamentali per poter poi chiedere i fondi per completare il canale di gronda".

