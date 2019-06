Premio di maggioranza per il sindaco di Siracusa, il Cga dice no al ricorso

Ricorso respinto, niente approdo in consiglio comunale e nessun premio di maggioranza per il sindaco Francesco Italia. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha rigettato le istanze presentate da 14 candidati alle ultime amministrative sia nella lista Siracusa 2023 che in Fuorisistema Siracusa: Cosimo Burti, Agata Bugliarello, Fabio Rotondo, Angelo La Manna, Salvatore Piccione, Mirella Abela e Francesco Salemi, Andrea Firenze, Roberta Boscarino, Gaetano Malignaggi, Sonia D'Amico, Santino Armaro, Maria Garozzo, Silvana Gambuzza.

Secondo i ricorrenti, molti dei quali sono stati consiglieri o assessori comunali nella scorsa sindacatura, erano stati commessi alcuni errori nell'attribuzione dei voti ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza che sarebbe così dovuto essere assegnato all'attuale sindaco Francesco Italia e non al candidato sconfitto al ballottaggio Ezechia Paolo Reale. Così però non l'hanno pensata i giudici del Cga che hanno di fatto confermato quanto già stabilito in primo grado dal Tar.

L'intera vicenda ruota attorno all'attribuzione del premio di maggioranza, il 60 per cento dei seggi, 20 su 32; l'ufficio elettorale non ha assegnato il premio alla coalizione del primo cittadino perché le liste collegate a Reale avevano superato il 50 per cento dei voti validi.

