Siracusa, lo sport al G7 Agricoltura grazie a Schillaci: Expo Divinazione riserverà un momento al bomber delle Notti magiche

L’Expo Divinazione, ha precisato il ministro, «prende il nome dalla sintesi delle parole divina e nazione: così l’Italia era riconosciuta dagli antichi greci che, arrivando sulle coste calabresi e siciliane decisero di chiamarla Grande Grecia». Questa suggestione «racconta al meglio uno straordinario luogo come è Siracusa, città antichissima nella quale si sono stratificate tutte le contaminazioni di popoli che sono arrivati nel corso dei secoli, lasciando un segno e formando il nostro dna. Lì metteremo insieme cultura, sicurezza, impresa, giovani, idee valori e anche sport». Oltre al ricordo del campione dei Mondiali di Italia 90, ha aggiunto Lollobrigida, «ci sarà una partita di pallanuoto in acqua tra giocatori in A1 italiani e giocatori del resto del mondo, ma anche ciclismo, ippica, atletica, arrampicata, boxe». Quindi l’invito a visitare «questa straordinaria città» in particolare dal 21 al 29 settembre, quando «sarà impreziosita dai tanti imprenditori agricoli e della pesca, che saranno presenti con le cose più belle che sanno fare».

Il ministro Lollobrigida su Facebook ha postato una foto dei lavori in corso a Siracusa. «Stanotte - ha scritto - è piovuto molto a Siracusa. Qualcuno ha parlato di maltempo che potesse mettere a rischio la buona riuscita del G7 Agricoltura e dell’Expo Divinazione. Al contrario, io penso che sia un buon segno che ad accogliere questo evento ci sia l’acqua così preziosa per spegnere la sete che la Terra siciliana ha patito per troppi mesi. Ben venga! Ci vediamo dal 21 al 29 settembre a Ortigia per rendere più forte il Sistema Italia e mostrare al mondo quanto vale».

Lollobrigida ha anche detto a Unomattina che la prima Expo Agricoltura e Pesca che si terrà a Siracusa dal 21 al 29 settembre in occasione del G7, «vedrà circa 600 imprese che esporranno i gioielli che l’Italia sa produrre, ci saranno anche spettacoli e momenti di approfondimento». Sarà in sostanza, ha precisato, «il primo G7 aperto: non si chiudono i ministri a parlare tra loro ma renderemo possibile a tutti l’accesso alla qualità». Si confronteranno «università, centri di ricerca, il mondo dell’impresa, gli agricoltori e i pescatori con la politica e le istituzioni, per ragionare su quello che sarà il futuro del pianta e dell’alimentazione, attraverso la redistribuzione corretta, nelle filiere produttive, del reddito e del valore dei nostri prodotti. Ovviamente il Made in Italy sarà protagonista perché è una risorsa importantissima per lo sviluppo e il lavoro». Quanto al concomitante G7 Giovani, ha precisato Lollobrigida, «sarà organizzato con studenti che provengono dalle diverse nazioni che compongono il gruppo di 7: discuteranno delle criticità, delle problematiche ma soprattutto delle risposte a cui hanno diritto e che avranno loro stessi la possibilità di proporre ai paesi del G7». L’Italia, ha concluso il ministro, «ha tremila anni di storia e contaminazioni che ci rendono unici, ma bisogna raccontare cosa c’è dietro il nostro prodotto anche in termini di sicurezza», perché «abbiamo il sistema più controllato del pianeta». Per questo, tra i 200 stand previsti a Ortigia, «ci saranno anche le nostre forze dell’ordine. Se saremo in grado di descrivere bene i nostri prodotti, il nostro export aumenterà in termini quantitativi e ancor di più in termini di valore da redistribuire alla popolazione».

In alto la foto postata dal ministro