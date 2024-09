Il ministro Lollobrigida: «Al G7 Agricoltura di Siracusa anche l'Africa per uno sviluppo congiunto»

«Con l’Africa bisogna creare uno sviluppo congiunto, perché se l’immigrazione illegale va frenata e quella legale va organizzata in modo che chi ha i requisiti si possa venire a lavorare in sicurezza in Italia, dall’altra parte vanno rimossi i motivi per i quali centinaia di migliaia di persone sono costrette dalla fame a scappare dalle loro terre. Bisogna aiutarli a svilupparsi, aiutando anche le nostre imprese ad aprire nuovi mercati». Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, intervenendo a Unomattina su Rai 1 in merito al G7 Agricoltura che si terrà a Siracusa e dove, per la prima volta, è previsto un forum con la partecipazione di dieci Paesi africani.

L’Africa, in particolare, sarà al centro della prima sessione di lavoro il 26 settembre.