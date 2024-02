Comune di Carlentini, concorso per educatori di asili nido: il bando

Il Comune di Carlentini, in provincia di Siracusa, ha indetto un concorso per educatori di asilo nido. Si tratta dell’assunzione di 7 unità di personale da inquadrare nell’area degli istruttori (ex categoria C). Le domande di partecipazione devono essere inviate entro l'8 marzo.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età costituente limite per il collocamento a riposo; pieno godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false o comunque con mezzi fraudolenti, commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, non essere stato licenziato per motivi disciplinari presso una Pubblica Amministrazione; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, avuto riguardo alla posizione da ricoprire; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva; idoneità psicofisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni del profilo professionale della presente selezione.