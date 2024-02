Portopalo di Capo Passero, concorso per agenti di polizia locale: il bando

Il Comune di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, ha pubblicato un bando per la selezione di due agenti di polizia locale con un contratto a tempo indeterminato. Ne dà notizia Liveconcorsi. La domanda di partecipazione può essere presentata fino al 16 marzo 2024.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento di diritti civili e politici. Per i concorrenti di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi di leva. Poi occorre, per tutti, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti locali; idoneità psico-fisica all’impiego. La mancanza della vista e l’eventuale mancanza di sana e robusta costituzione nonché di condizioni psicofisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti di istituto rappresentano requisiti di inidoneità e causa di esclusione dalla partecipazione. Inoltre, occorre un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento e riposo. I cittadini degli Stati appartenenti all’Unione europea devono inoltre godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua italiana. Occorre possedere la patente di guida di categoria B o superiore; non aver prestato servizio civile quale obiettore di coscienza; disponibilità incondizionata al porto ed all’eventuale uso dell’arma ed alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al servizio di Polizia Locale.