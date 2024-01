Augusta, nascerà un collegamento ferroviario tra la linea principale di Rfi e il porto

Nascerà un collegamento ferroviario tra la linea principale di Rfi e il porto di Augusta: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, del valore complessivo di circa 110 milioni di euro, reperiti in gran parte grazie alle risorse del Pnrr, è in fase di approvazione e comporterà un significativo miglioramento dello scalo augustano per quanto riguarda il traffico dei containers e la velocità nei tempi di trasporto delle merci. Lo rende noto l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale (AdSP).

«Si tratta di una tappa importante nel percorso che vede Augusta proiettata nel futuro - spiega il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarecina - come hub di transito per container in Sicilia. Il porto sarà dotato di una preziosa infrastruttura ferroviaria: dall’insediamento della mia governance abbiamo ottenuto una revisione sostanziale del progetto da parte di Rfi, che inizialmente prevedeva solo il binario di presa e consegna del piazzale di carico lontano dal porto (quello che si farà nella prima fase, già finanziata), quindi grazie a successivi fondi, al cui reperimento l’AdSP sta fattivamente lavorando, partirà anche il completamento delle opere con una bretella ferroviaria di circa 250 metri che scenderà dalla linea di presa e consegna fatta in prima fase fino alle banchine del porto così da caricare i treni direttamente in banchina.

«I benefici del nascituro collegamento ferroviario - ha aggiunto Di Sarcina - vanno visti nel lungo termine in quanto col Ponte e con gli ingenti investimenti sul territorio dell’Isola in corso di realizzazione sarà rilanciata la modalità di trasporto ferroviario delle merci, oggi marginalizzata dall’attuale assetto della rete».

