Priolo, finisce l'era della Erg: ceduta a Enel la centrale termoelettrica

ERG ha firmato, attraverso la propria controllata ERG Power Generation, un accordo con Enel Produzione per la cessione dell’intero capitale di ERG Power a cui fa capo la centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine a basso impatto ambientale e ad alta efficienza, alimentata a gas naturale presso Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.

Con una potenza installata pari a 480 MW, la produzione media annua si attesta a circa 2,4 TWh. Il corrispettivo in termini di enterprise value, è pari a 188 milioni di euro e sarà oggetto di aggiustamento prezzo al closing, previsto entro il terzo trimestre. “Con questa operazione ERG completa la propria trasformazione in un modello di business puro wind &solar e prosegue nel percorso di decarbonizzazione previsto dal piano ESG. Le risorse finanziarie provenienti dalle dismissioni di Hydro e CCGT daranno nuovo impulso alla crescita del Gruppo», commenta Paolo Merli, amministratore delegato di ERG.

