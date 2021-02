Stipulata convenzione tra UniCredit e il Comune di Buccheri per la gestione del servizio di tesoreria

È stata stipulata la convenzione tra UniCredit e il Comune di Buccheri per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente. La convenzione affida a UniCredit il ruolo di istituto tesoriere dell’amministrazione comunale sino al 31 dicembre 2021.

Il servizio di tesoreria viene svolto da UniCredit con il mandato informatico con firma digitale che consente di effettuare con modalità on line i trasferimenti degli ordinativi di pagamento e di riscossione fra l’Ente e la Banca, eliminando così l’operatività manuale del cartaceo. Questa modalità di trasmissione assicura numerosi vantaggi: condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale.

“Esprimo grande soddisfazione - ha sottolineato il Sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo - per la prosecuzione dei buoni rapporti che intercorrono tra l’Ente che rappresento ed UniCredit, rapporti che si sostanziano, ancora una volta, nella sottoscrizione del servizio di tesoreria e che cementificano una collaborazione storica e duratura. Il Comune di Buccheri non può che ritenere l’istituto di credito un punto di riferimento importante ed imprescindibile per la gestione dei servizi, pur non dimenticando mai, nonostante le difficoltà del momento storico attuale, il forte legame che deve continuare ad intercorrere con l’intera comunità cittadina”.

Oggi UniCredit svolge complessivamente nella provincia di Siracusa 11 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per 6 Comuni: Siracusa, Buccheri, Carlentini, Floridia, Noto e Solarino.

