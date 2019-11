Priolo, operai bloccano i cancelli della raffineria Lukoil

Protesta dei lavoratori davanti all'ingresso delle raffinerie Isab Lukoil di Priolo, nella zona industriale siracusana. Gli operai della ex Set Impianti, azienda specializzata in lavorazioni meccaniche hanno impedito l'ingresso delle autobotti negli stabilimenti nord e sud. Dieci i lavoratori rispetto agli altri 113 che non hanno ancora trovato collocazione.

La Set Impianti era stata rilevata dal Consorzio Synergo ma nel maggio scorso il gip del tribunale di Catania ha revocato l'aggiudicazione del ramo d'azienda. Fino al 30 settembre scorso era in vigore l'ordinanza prefettizia che vietava assembramenti in alcuni punti della zona industriale.

Un'ordinanza che aveva avuto la ribalta nazionale perché secondo i sindacati era stata sollecitata dall'ex ministro Matteo Salvini il quale era stato a sua volta sollecitato dall'ambasciatore russo per conto della Lukoil.

