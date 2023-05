Un agrigentino alla guida del parco archeologico di Siracusa: arriva l'architetto Bennardo

Carmelo Bennardo è il nuovo direttore del parco archeologico di Siracusa. È un architetto agrigentino e l’incarico arriva dopo trent’anni anni di attività al servizio dei beni archeologici nella città dei templi.

Bennardo ha una lunga storia legata ai beni culturali della Sicilia. Dopo la laurea nel 1983, ha iniziato a lavorare alla soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento nel 1991 occupandosi lavori di ristrutturazione di edifici vari e demaniali e prelati nella Valle dei Templi. Si è occupato anche del restauro archeologico del tempio della Concordia e del recupero del complesso monumentale Vito Soldano nell’area archeologica demaniale di Canicattì.

Adesso l’incarico in uno dei parchi più importanti della Sicilia. Il parco archeologico di Siracusa comprende la parte settentrionale del quartiere della Neapolis, uno dei cinque che componevano Siracusa in età greca e romana, in cui si trovano i monumenti più famosi della città. Nel 2022 il parco archeologico di Siracusa è stato il terzo maggiormente visitato in Sicilia con 764.853 visitatori a fronte dei 254.713 ingressi del 2021 (+200%).

