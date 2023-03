Intimidazione al direttore del Parco archeologico di Siracusa

Avvertimento al direttore del Parco archeologico di Siracusa, Antonello Mamo, culminato con il taglio di due gomme dell'auto parcheggiata in prossimità della sua abitazione, a Siracusa. E’ avvenuto nei giorni scorsi e la vittima si è recata al palazzo della Questura di Siracusa per denunciare l’episodio.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Digos che stanno scandagliando ogni aspetto della vita privata e professionale del direttore del Parco archeologico, al centro, da alcune settimane, di polemiche legate all’utilizzo del Teatro greco di Siracusa per gli spettacoli musicali in programma in estate. Non sono emersi elementi, però, in questa fase delle indagini per accertare se vi siano legami con il suo ruolo di direttore del Parco archeologico di Siracusa, d’altra parte, la vittima avrebbe riferito una serie di episodi sospetti, che sono al vaglio della polizia.

© Riproduzione riservata