Siracusa, premio Vittorini: sfida fra Carmine Abate, Massimo Maugeri e Nadia Terranova

Al via a Siracusa la XXI edizione del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e la terza edizione del Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi.

Da giovedì 8 a sabato 10 settembre sarà prevalentemente lo spazio di Piazza Minerva, in Ortigia, ad ospitare gli appuntamenti in programma. A contendersi la vittoria finale saranno (in ordine alfabetico) Carmine Abate con Il cercatore di luce (Mondadori), Massimo Maugeri con Il sangue della montagna (La nave di Teseo), Nadia Terranova con Trema la notte (Einaudi).

La parola adesso passerà alla commissione di valutazione, presieduta dal professore Antonio Di Grado, che si riunirà a ridosso della cerimonia finale per scegliere il vincitore o la vincitrice: al voto dei singoli commissari, in questa fase conclusiva, si sommerà quello unitariamente espresso dal Comitato studentesco dei lettori, individuato su scala nazionale tra gli studenti degli ultimi due anni di istituti superiori di vari indirizzi segnalati direttamente dagli Istituti scolastici.

Il Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi è stato assegnato alla casa editrice Cavallotto di Catania. Anche la consegna di questo premio avverrà nel corso della serata conclusiva sabato 10 settembre in piazza Minerva.

A promuovere il premio sono l’associazione culturale Vittorini-Quasimodo con l’assessorato alla Cultura della Città di Siracusa e la Confcommercio Siracusa, promotori della manifestazione con la collaborazione della Fondazione Inda, della Soprintendenza di Siracusa.

