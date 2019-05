A Noto Infiorata e corteo barocco, diretta su Tgs e Gds.it

Un sogno chiamato America. Un sogno - anzi, una speranza - che, partita dal sud d'Italia, ha interessato Stati Uniti e Canada. È questo il tema dell'Infiorata di via Nicolaci che per la quarantesima edizione ha voluto rendere omaggio alla gente di Sicilia. Uomini e donne che, a partire dai primi del Novecento, hanno lasciato la loro terra per affermarsi al di là dell'Atlantico.

Nella giornata di punta della festa, il basolato della strada più barocca di Noto è stato consegnato alle decine di migliaia di visitatori: per terra, «dipinti» con i fiori, sedici riquadri offerti, tra gli altri, a Gaetana Midolo, la netina morta a quindici anni nell’incendio che, nel 1911, distrusse nella città di New York la fabbrica di camicie della Triangle.

