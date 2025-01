L’anziano di Lentini era caduto ma si vergognava a raccontarlo: ha finto un'aggressione

«Potrebbe non essere una rapina l’episodio di domenica (19 gennaio 2025) in cui è rimasto vittima un anziano lentinese tutt’ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata». Lo rende noto la Questura di Siracusa in merito alla presunta aggressione avvenuta ieri mattina in via Libertà, a pochi passi dallo stadio comunale.

La caduta, poi la bugia

Secondo quanto emerge dagli accertamenti degli agenti del commissariato di polizia di Lentini, l’uomo di 72 anni sarebbe caduto da solo mentre stava passeggiando ma quando è tornato a casa, piuttosto malconcio, si sarebbe vergognato nel raccontare la verità, per cui avrebbe spiegato di essere stato avvicinato da due persone che prima gli avrebbero chiesto dei soldi salvo poi prenderlo a botte per essersi rifiutato di consegnarli il denaro. Sarebbero stati gli stessi familiari ad accompagnare il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni, infatti i medici non hanno sciolto la prognosi.