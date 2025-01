Lentini, si rifiuta di consegnare denaro: anziano massacrato di botte, è grave

Un'aggressione feroce ha mandato un anziano all'ospedale dove è ora ricoverato in prognosi riservata. E' successo, questa mattina, in via Libertà, nella zona dello stadio comunale.

F.C. di 72 anni, di Lentini, mentre a piedi stava percorrendo via Libertà, è stato avvicinato da due giovani, uno con la barba e l’altro senza che gli hanno chiesto dei soldi in contanti ma l'uomo si è rifiutato.

Da qui è scattata la ferocia: i due malviventi si sono scagliati contro l'uomo prendendolo a calci e pugni e facendolo cadere a terra con una ferita alla testa. L'allarme è scattato subito. I familiari hanno accompagnato il parente in ospedale: trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, le condizioni del settantaduenne sono apparse subito gravi.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine che stanno raccogliendo tutte le informazioni utili a ricostruire la dinamica dell'agguato e per individuare i due banditi.