Caricano sull'autoemoteca rubata a Francofonte la cassaforte asportata da un distributore di benzina di Carlentini

Ancora un distributore di carburanti preso d'assalto a Carlentini. Stavolta nel mirino dei ladri è finito il distributore carburanti Giap di via Scavonetti, nella zona a sud della città.

I malviventi, secondo la prima ricostruzione, sono arrivati nella zona poco dopo l'una con l'autoemoteca dell'Avis comunale rubata a Francofonte e un camion, utilizzato come ariete, per scardinare la cassaforte. I ladri, dopo aver scardinato la colonnina con la cassaforte, l'hanno caricata sull'autoemoteca. Dentro vi erano i soldi di sabato. I ladri hanno anche danneggiato l'impianto di distributore.

Ad accorgersi del furto è stato il titolare dell'impianto che ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari sono giunti sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato il titolare per capire se negli ultimi giorni avesse visto o sentito qualcosa di sospetto. Il bottino, al momento, non è stato quantificato, ma è ingente visto che dentro la cassaforte c'era l'incasso del sabato sera. Non si placano i furti nella zona nord utilizzando autovetture, escavatori e camion, utilizzati come ariete, per mettere a segno il furto della cassaforte.