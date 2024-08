Francofonte, rubata l'autoemoteca dell'Avis comunale

È stata rubata, la notte scorsa, l'autoemoteca dell'Avis comunale di Francofonte. A scoprire l’assenza dell’autoemoteca dal luogo dove era parcheggiata sono stati alcuni volontari.

La notizia è subito circolata in città e sono numerosi i messaggi di condanna sui social sui quali si registra tanta rabbia e disgusto per l’atto commesso ai danni dell’Avis e del territorio. I volontari che la scorsa mattina hanno scoperto l’accaduto,, una volta appurato che il mezzo non era in uso a nessuno , hanno subito segnalato il furto ai responsabili della locale Avis. Secondo alcune informazioni e da quanto trapelato, il furto è stato messo a segno con ogni probabilità nella notte tra mercoledì e giovedì. Tuttavia si tratta di ipotesi in attesa di riscontri da parte di chi indaga. L’autoemoteca che è stata sottratta è utilizzata dai donatori insieme ad altri autisti per il trasporto sangue, plasma e il trasporto dei donatori in altre sedi per donare.