L'incidente a Siracusa, Belvedere in lacrime per il motociclista che ha perso la vita: «Non riusciamo a crederci»

«Ciao fratello, non riesco ancora a crederci. Resterai nel cuore di tutti noi». È soltanto uno dei tantissimi messaggi per l'ennesima vittima della strada in Sicilia, Luca Betto, che ha perso la vita in un terribile scontro avvenuto a Siracusa. Aveva 51 anni: l'impatto tra la sua moto e un'auto, che si è verificato a pochi metri dal centro abitato, non gli ha lasciato scampo. Viveva a belvedere di Siracusa con la sua famiglia, in tanti lo conoscevano e in queste ore condividono sui social il dolore per la sua scomparsa.

Strazianti le parole della figlia: «Ciao papà, migliore amico, suocero e nonno speciale. Sei stato tutto per me, ti sei portato con te il mio cuore. Dio ti ringrazio per avermi dato la possibilità di avere un grande padre!! Ti sei portato l'angelo piu bello, ti prego abbi cura di lui per sempre. Addio Papi mio».

«Luchino sarai sempre nei nostri cuori - scrive Enzo -. Sempre sorridente... sempre con la musica a rompere e chi si scorderà di te. Non si può accettare, sei e sarai per sempre un grande uomo, un bacio».