Incidente a Siracusa, scontro tra una moto e un'auto: morto un uomo di 51 anni

Ancora un incidente mortale in Sicilia, questa volta a Siracusa. A scontrarsi, una moto, in sella alla quale c'era un uomo di 51 anni, e un'auto, Fiat Panda, guidata da un sessantaquattrenne. L'incidente è avvenuto all'alba, in traversa San Corrado, poco fuori dal centro abitato. L'impatto è stato molto violento e nello scontro è deceduto il motociclista.

Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del motociclista, fatali si sono rivelate le ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia municipale, gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso e la procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.