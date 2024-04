L'incidente sulla statale di Augusta e l'addio ad Adriano Corvaglia: la famiglia chiede giustizia

A Siracusa è il giorno dell'addio ad Adriano Corvaglia, l'operaio di 58 anni che il 23 aprile ha perso la vita in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta sull'ex strada statale 114, nel territorio di Augusta: l'uomo stava tornando dal lavoro quando per cause ancora da accertare è uscito di strada ed è finito in una scarpata. L'impatto non gli ha lasciato scampo, mentre il figlio, che viaggiava con lui, è rimasto ferito ed è stato ricoverato.

Oggi, 29 aprile, l'ultimo saluto nella chiesa della Sacra Famiglia. La salma è infatti stata restituita ai familiari dopo l'autopsia eseguita su disposizione della procura che ha aperto un'inchiesta. Sono ancora molti i punti da chiarire, a partire dalle condizoni in cui si trovava il guardrail al momento dell'incidente. In quel tratto, in passato, si sono verificati anche altri gravi impatti. In queste ore Zaira Salerno si è sfogata sui social e chiede giustizia: «Non mi arrendo finché non arriverò al mio scopo. E già sono partita, ora non mi ferma più nessuno. Sfogherò la mia rabbia e il mio dolore così, la tua morte servirà a salvare altre vite, perché nessun altro deve andare a lavorare e non fare più ritorno su quella strada. Si parlerà ancora molto di te, vita mia».