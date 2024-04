Finisce in una scarpata sulla statale di Augusta: perde la vita a 58 anni

Stava tornando a casa dal lavoro quando la sua auto è uscita di strada ed è finita in una scarpata, non lasciandogli scampo. La tragedia si è verificata sulla statale 114 Augusta-Melilli: l'Audi nera guidata da Adriano Corvaglia, 58 anni, è precipitata per diversi metri e l'impatto è stato violentissimo. A bordo del mezzo c'era anche il figlio che è rimasto ferito, mentre l'uomo è deceduto al suo arrivo in ospedale.

Originario di Avola, viveva ormai da diversi anni a Siracusa con la sua famiglia. Lavorava in uno stabilimento della zona industriale, da cui stava tornando dopo una lunga giornata. In tanti, in queste ore, lo ricordano come un uomo sempre pronto ad aiutare il prossimo e con il sorriso sulle labbra. Sono infatti decine, i messaggi per Corvaglia condivisi sui social: «Adriano amico mio d'infanzia e collega - scrive Getano -, non è facile trovare le parole giuste per esprimere ciò che ognuno di noi sente in questo momento: la cosa certa è che mi mancherai, ci mancherà tutto di te, la tua voce quando mi chiamavi ma frate Tano, le tue battute, e soprattutto al lavoro eravamo una coppia fissa io tu e Pippo Zanti. Sarai sempre presente dentro di me. Condoglianze alla famiglia».