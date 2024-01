Siracusa: cattedrale gremita per l'addio al medico Angelo Giudice: «La sua vita è stata un dono per tutti noi»

Migliaia di persone per l'ultimo saluto ad Angelo Giudice, il primario di Chirurgia dell'ospedale Umberto I di Siracusa che ha perso la vita in un tragico incidente la sera del primo gennaio sulla Modica-Pozzallo. Nella cattedrale strapiena si sono svolti i funerali del medico che in tanti amavano: centinaia i colleghi e gli amici presenti, oltre ai parenti e a tantissimi concittadini che hanno voluto fare sentire la propria vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia.

Una folla commossa ha accompagnato il feretro nel suo ultimo viaggio, dopo le parole di padre Salvatore Randazzo, che durante l'omelia ha definito Giudice «un uomo che ha rappresentato tanto per tutti noi. Amabile, professionale, un gigante di umanità, la sua vita è stata un dono per tutti noi. Gli siamo tutti grati, per il suo lavoro, per la sua disponibilità e grande impegno nel sociale».

La sera della tragedia, Giudice era a bordo era a bordo di una Tipo, insieme ai suoi familiari, e stavano facendo rientro a Siracusa percorrendo la strada statale 194. All’improvviso si è verificato lo scontro frontale con una Opel Corsa che arrivava dalla corsia opposta. I feriti sono stati in tutto sei, tra cui i due nipotini. Per il medico, che aveva74 anni, le ferite si sono rivelate troppo gravi e non c'è stato nulla da fare. Sul fronte delle indagini, l’uomo alla guida della Opel Corsa, un messinese, è indagato per omicidio stradale nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Ragusa.