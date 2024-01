Il medico di Siracusa Angelo Giudice morto in un incidente: inchiesta per omicidio stradale

È stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale e la procura ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente che è costato la vita ad Angelo Giudice, ex primario di Chirurgia dell'Umberto I di Siracusa. La salma del medico si trova ancora all’obitorio dell’ospedale di Modica e nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia, così come è stato disposto dal magistrato. Soltanto dopo l'esame autoptico la famiglia potrà celebrare i funerali di Giudice, medico che in tanti conoscevano a Siracusa e molto stimato. In base a quanto accertato dai carabinieri che stanno effettuando le indagini sullo schianto avvenuto sulla Modica-Pozzallo, la sera del primo gennaio, a guidare la Fiat Tipo con a bordo l'ex primario sarebbe stato il genero.

Il medico si trovava sul sedile accanto al conducente, dietro altri quattro parenti tra cui la moglie di Giudice e due nipoti: sono rimasti tutti feriti, uno dei nipotini, un bambino di sei anni, è stato trasferito al Garibaldi Nesima di Catania: è ricoverato in rianimazione pediatrica con prognosi riservata. In gravi condizioni anche l’uomo che era alla guida dell'auto con cui si è verificato il violentissimo impatto, un messinese.

Nelle ultime ore centinaia di messaggi di cordoglio sono stati pubblicati sui social per Angelo Giudice. Tra i primi a condividere il proprio dolore, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia: «Il mondo della medicina, delle associazioni e del volontariato siracusano oggi perdono un grande protagonista, altruista e competente. - dice Italia - Persona luminosa e affabile, Angelo si è preso cura di decine di pazienti e ha donato le sue abilità alla città di Siracusa, svolgendo un ruolo primario durante la pandemia e nell'ambito della Protezione civile comunale, supportando la formazione di volontari e operatori. La comunità siracusana è vicina alla sua famiglia», ha scritto il primo cittadino. Cordoglio per la morte di Angelo Giudice è stato espresso anche dal presidente del Consiglio dell’ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Madeddu. «Il collega medico e filantropo Angelo Giudice ha lasciato un segno indelebile nella sanità locale», ha detto.