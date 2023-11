Solarino si ferma per l'ultimo saluto a Chiara, la studentessa investita e uccisa a Catania

E' stato il giorno del dolore a Solarino, in lacrime per l'ultimo saluto a Chiara Adorno, la diciottenne investita e uccisa sulla circonvallazione di Catania, vicino alla cittadella universitaria. Il paese si è fermato, una folla commossa ha riempito la chiesa madre, in tantissimi hanno seguito la cerimonia dall'esterno.

I funerali sono stati celebrati da don Luca Saraceno, che ha cercato di condividere con i genitori e con tutti coloro che amavano Chiara, parole di conforto per andare avanti, nonostante la difficile realtà da accettare. Una comunità sconvolta, quella di Solarino, che dopo la tragedia ha cercato in tutti i modi di fare sentire la propria vicinanza alla famiglia della ragazza che studiava nella città etnea. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro.

L'incidente in cui Chiara ha perso la vita è avvenuto mercoledì 8 novembre in via Doria: stava attraversando insieme al suo ragazzo quando entrambi sono stati travolti da uno scooter e poi da un'auto. Il giovane ha riportato ferite lievi, mentre per la diciottenne non c' stato niente da fare. Sul fronte delle indagini, entrambi i conducenti dei due mezzi sono stati iscritti sul registro degli indagati, come atto dovuto, dalla Procura di Catania. Nelle scorse ore sul corpo della giovane è stata eseguita l'autopsia.