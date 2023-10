Ha perso il controllo, poi è finito contro un muro: così è morto Giuseppe Morale, il 76enne che amava le moto

Era sempre stato un grande appassionato di moto, soprattutto da cross e di grossa cilindrata. Sin da giovane aveva amato le due ruote e le escursioni e, nonostante i suoi 76 anni, non perdeva ancora l'occasione per salire in sella. Giuseppe Morale, di Avola, ha perso la vita ieri (domenica 29 ottobre) durante quello che si è rivelato il suo ultimo viaggio in moto.

Aveva approfittato di una domenica di ottobre dalle temperature estive per fare un giro con la sua Suzuki GSX 1000 quando, per cause al vaglio degli investigatori, ha perso il controllo finendo la corsa contro un muretto lungo la Maremonti, tra Noto e Palazzolo Acreide, nel Siracusano.

L'impatto, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, non ha lasciato scampo a Morale, che lascia figli e moglie. La strada è stata chiusa e il traffico ed è stato deviato per la vecchia provinciale in direzione Testa dell’acqua. Si tratta dell'ennesimo incidente sulla Maremonti, considerata da sempre pericolosa e ad alto rischio. "Giuseppe - scrive un amico di famiglia sui social - non volevo salutarti così, siamo tutti addolorati, Avola non avrebbe mai voluto ricevere una notizia del genere. Non ti dimenticheremo mai".