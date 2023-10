Incidente mortale tra Noto e Palazzolo Acreide: perde la vita un uomo di 76 anni

Tragico incidente sulla statale 287, la strada che collega Noto a Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Un uomo a bordo di uno scooter ha perso il controllo ed è andato fuori strada: il mezzo è finito contro un muretto. L'impatto si è rivelato violentissimo e ha provocato ferite molto gravi, che per il 76enne si sono rielate fatali.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato in ogni modo di salvare l'uomo, ma durante le manovre di rianimazione è deceduto. Era originario di Avola. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, ma in base ai primi accertamenti nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto. La polizia municipale ha invece gestito la viabilità: in attesa dei soccorsi e della rimozione del mezzo dalla carreggiata, infatti, lungo la statale 287 si sono verificati forti rallentamenti.