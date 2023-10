Siracusa, giovane investito da un automobilista con la patente scaduta e senza assicurazione

Stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto. Un ragazzo è rimasto ferito in via Filisto a Siracusa, a investirlo un automobilista che aveva una patente scaduta. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale.

Il giovane è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente sono stati effettuati i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e sono stati eseguiti gli accertamenti sull'automobilista che si sarebbe messo al volante non solo con il documento di guida non rinnovato, ma anche senza alcuna copertura assicurativa. Il mezzo è quindi stato sequestrato e per l'uomo è scattata una denuncia.

Si tratta dell'ennesimo incidente, a Siracusa, in cui resta coinvolto un pedone. Poche settimane fa una donna è stata travolta da un'auto e ad agosto anche un anziano ha riportato gravi ferite dopo essere stato investito da uno scooter.