Un uomo di 82 anni è stato investito in viale Santa Panagia, a Siracusa, nei pressi dell’ufficio postale. Le sue condizioni sembrano gravi. I sanitari del 118 lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi.

Da chiarire la dinamica dell’incidente. L’anziano era a piedi, sembra che stesse attraversando la strada quando è stato travolto da uno scooter.