Incidente a Solarino, scooter contro un palo: gravissima una 15enne

Una ragazza di 15 anni è in gravi condizioni dopo un incidente stradale che si è verificato a Solarino, in provincia di Siracusa. La giovane studentessa di Floridia, secondo una prima ricostruzione, era in sella ad uno scooter, Honda Sh 125, guidato da un amico 17enne. Quest'ultimo, per cause in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe scontrato contro un palo della segnaletica sulla rotatoria in direzione Floridia.

Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 15enne al pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa, ma, in considerazione della gravità delle ferite riportate, la ragazza è stata condotta al Cannizzaro di Catania e poi al Policlinico della città etnea. Il conducente dello scooter, invece, ha riportato delle contusioni, non di gravi entità.

Sul luogo dell'incidente sono accorse anche i carabinieri della Tenenza di Floridia e i colleghi di Solarino che hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso. La strada è stata parzialmente chiusa per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione del mezzo dall'asfalto.