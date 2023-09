Incidente mortale in Toscana, perde la vita lo chef di Floridia Iannello

Un giovane chef siciliano è morto in un incidente stradale a San Giustino Valdarno, in provincia di Arezzo. Giuseppe Martin Iannello aveva 31 anni ed era originario di Floridia, nella Valle dell'Anapo, ma da alcuni anni si era trasferito in Toscana per lavoro. Era uno chef dell'Osteria del Borro, un ristorante gourmet. Il giovane era uscito per un giro in moto con un amico, ma i due non hanno fatto ritorno. La fidanzata di uno dei due ha così lanciato l'allarme e sono partite le ricerche.

Il mezzo su cui viaggiavano è andato fuori strada per cause ancora da accertare ed è finito contro un vigneto. Un impatto violentissimo che ha provocato un volo di diversi metri per entrambi i passeggeri: il 31enne è stato trovato senza vita, gravemente ferito e sotto choc il suo amico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. Non è chiaro cosa abbia provocato l'incidente, ma non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

Nelle scorse ore il ristorante nel quale il cuoco lavorava ha pubblicato un video sui social in cui Iannello prepara un piatto delizioso: «Ciao Martin», si legge. I titolari e i colleghi hanno anche manifestato il proprio cordoglio con vari messaggi: «L'azienda si stringe alla famiglia, è una notizia straziante».