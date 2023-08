Salva 10 bagnanti in difficoltà su un materassino, il sindaco di Pachino lo premia: «La generosità dei siciliani è encomiabile»

Ha salvato 10 persone che erano finite in acqua dopo che il materassino matrimoniale gonfiabile sul quale si trovavano si era ribaltato a circa 300 metri dalla spiaggia di Morghella e viene ringraziato pubblicamente dal sindaco di Pachino che lo ha invitato al Comune, premiandolo con un riconoscimento.

Il salvataggio

Salvatore Lo Monaco, 21enne di San Cataldo, il giorno di Ferragosto si trovava in barca durante un’escursione con gli amici. Ha visto alcune persone in acqua chiedere aiuto: il materassino, a causa del vento e della corrente, era finito al largo e 8 adulti e due bambini di 3 e 5 anni erano caduti in acqua. Lo Monaco a quel punto ha chiesto allo skipper di avvicinarsi così da poter prestare subito soccorso, ha lanciato i salvagente e si è tuffato mettendo in salvo prima i più piccoli e poi gli adulti. Con il giovane si sono buttati a mare altri amici mentre lo skipper ha contattato le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e prestato soccorso dall'imbarcazione. Giunti in porto, tutti e 10 sono stati trasferiti in ospedale ad Avola per accertamenti.

Il ringraziamento del sindaco di Pachino

Un eroe per la comunità di Pachino e il sindaco, Carmela Petralito ha deciso di riceverlo presso il Comune per ringraziarlo pubblicamente e conferendogli un riconoscimento. "La generosità e il coraggio di noi siciliani sono sempre encomiabili" ha detto il primo cittadino, aggiungendo di aver così "voluto ringraziare, a nome della città di Pachino, il giovane Salvatore Lo Monaco, che si è reso protagonista del salvataggio in mare, nei pressi di Morghella, di dieci persone che si trovavano in situazione di pericolo".

La Petralito, attraverso un post su Facebook, ha anche voluto ricordare che domenica scorsa è stato celebrato, in occasione della Festa dell’Assunta, "il decimo anniversario di un altro esemplare gesto di solidarietà, quando, nel Ferragosto del 2013, sempre a Morghella, tanti pachinesi e turisti trassero in salvo, insieme alla Guardia Costiera, circa 160 migranti. Tra di essi c’erano diverse donne in stato interessante e una cinquantina di bambini, la maggior parte dei quali al di sotto dei tre anni di età. Tutto il mondo parlò di questo evento".